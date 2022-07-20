الجهاد برام الله تنظم وقفة اسنادية للأسيرين المضربين عواودة وريان

من المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم السبت المقبل 23/7/2022م، وقفة اسنادية للأسرى المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

وقالت الحركة في تصريح صحفي :" تستنفركم حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في الوقفة والمسيرة الإسنادية للأسرى المضربين خليل عواودة ورائد ريان يوم السبت 23-7-2022م، الساعة السادسة عصراً أمام دوار المنارة وسط رام الله".

ويواصل المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ104، وهو معتقل إداري منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ18، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

يشار إلى أن 682 معتقلا لا يزالون يقبعون في معتقلات الاحتلال "الإسرائيلي" نحو بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.