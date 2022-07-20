نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين تنظم احتفالاً بمناسبة يوم المحامي الشرعي الفلسطيني 

نظمت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين احتفالاً بمناسبة يوم المحامي الشرعي الفلسطيني والذي يصادف العشرون من تموز يوليو وهو اليوم الذي أصدر فيه وزير العدل قرار رقم (4/7/و.ع) لعام 2017 بشأن تشكيل المجلس التأسيسي الأول لنقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، لتكون بذلك نقابة وطنية عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين الشرعيين.

وبهذا القرار قد تشكلت نقابة وطنية فلسطينية ضمت في صفوفها جميع المحامين الشرعيين، ليصبح الاحتفال بهذا اليوم تقليداً راسخاً في المجتمع الفلسطيني، ومحطة وطنية لتقييم مدى سيادة القانون والقضاء وحقوق الإنسان في فلسطين وحفظ وتماسك الأسرة الفلسطينية، ويوم للتذكير بالمثل العليا وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة ورسالتها السامية، فالمحامي جزء أصيل من منظومة العدالة وأحد أركانها فهو يمثل القضاء الواقف الذي يسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وفي كلمة، نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة رحب بكافة الجموع والحضور من شخصيات وطنية وقانونية ومحامون ومؤسسات أهلية ومجتمعية، تمثلت بالدكتور الشيخ حسن الجوجو رئيس ديوان القضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية السادة القضاة وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية وممثلي وزارة العدل والعميد حقوقي رئيس الشرطة القضائية، وممثلي منظمات المجتمع المدني الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة.

وقدم أبو عيشة تحيات وتهاني مجلس النقابة لكافة المحامين الشرعيين بمناسبة يوم المحامي الشرعي الفلسطيني والذي يصادف العشرون من يوليو تموز من كل عام ... هذا اليوم الذي تحققت فيه أماني الزملاء كافة بولادة وانطلاقة النقابة لتكون نقابة تعمل للجميع ومن أجل الجميع جاهدين للارتقاء بالمهنة وسموها ورفعتها.

وقال خلال كلمته "إننا اليوم نستطيع أن نقول وبكل ثقة أننا تجاوزنا أهم مراحل البناء ألا وهي مرحلة التأسيس لنكون أمام نقابة قوية فاعلة مهنياً حاضرة على المستوى المجتمعي متفاعل مع كافة القضايا الوطنية كل ذلك تم إنجازه في تسلسل تدريجي وراقي لنقل الصلاحيات. وهذا كله لم يكن ليكون لولا وجود علاقة قائمة على الاحترام المتبادل ما بين القضاء الواقف والجالس مما جعلنا دوما نفتخر بهذا النموذج الراقي والنموذجي ما بين النقابة وديوان القضاء الشرعي.

وتابع: "أننا كمؤسسون للنقابة عندما اجتهدنا بتأسيسها لم يكن ذلك من باب المفاضلة ولكن نحن من بادرنا وكنا على يقين تام بأن من أعضاء الهيئة العامة ممن سبقونا بالمهنة وممن سبقناهم من لديهم القدرة والكفاءة لإدارة هذه النقابة إن لم يكن بشكل أفضل منا فليس بأقل منا ومن هنا حافظنا بنظامنا الداخلي على عدم جواز الترشح لمنصب النقيب والعضو لأكثر من دورتين متتاليتين، مشدداً على أنهم يسعون في مجلس النقابة وبشكل جاد لإقرار الأنظمة وإصدار القرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف النقابة، وضبط العلاقة مع الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء".

وزاد" كما ونعمل لتطوير الخدمة العدلية من خلال تطويع كافة إمكانياتنا لخدمة هذا الهدف وصولاً إلى السلم المجتمعي لما له من أهمية في إحداث تغيرات إيجابية على مستوى المجتمع، من حيث التخطيط، ورسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات للرقي بالوضع الإنساني وبالتالي فإن توثيق العلاقة بين الإنسان وأرضه ووطنه من خلال وجود جهاز قضائي موثوق به يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وصولاً للأمن والاستقرار".

وبين أنه في يوم المحامي الشرعي الفلسطيني ستبقى النقابة للجميع لتدافع عن قضيتنا بجدية وموضوعية وستبقى مهنة المحاماة حرة ومستقلة وتعمل على سيادة القانون وتحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم، لافتا إلى أن النقابة تؤمن بأنه يجب أن تأخذ دورها الرائد في مجال العمل الوطني في مقدمة النقابات المهنية وستعمل بكل قوة من أجل حرية الوطن.

بدوره، هنا الدكتور الجوجو جميع الحاضرين بهذه المناسبة والتي تعد من أهم المناسبات التي شرعتها النقابة لعظمة هذه اليوم وحرصه على حضوره التي تكرّم فيه النقابة أعضاءها باحتفالها بيوم المحامي الشرعي، مشيداً بدور النقابة ومشاركتها في تعزيز السلم الأهلي.