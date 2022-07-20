لماذا قرر برشلونة إيقاف بيع قميص ليفاندوفسكي؟

أوقف نادي برشلونة بيع قميص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المنضم حديثا من بايرن ميونخ ، في المتجر الرئيسي للنادي بملعب "كامب نو".



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك طلبا كبيرا على شراء قميص ليفاندوفسكي في الأيام الأخيرة بمتاجر برشلونة، لدرجة نفاد حرف "W" في المتجر الرئيسي ب"كامب نو".



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غداً الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة.



وكان المهاجم البولندي انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة، هذا الصيف، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين يورو.



يذكر أن ليفاندوفسكي يتواجد حاليا في معسكر برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يشارك في الفوز الودي للبارسا على إنتر ميامي بنتيجة 6-0، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.