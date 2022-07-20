نادي الاسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ طارق قعدان

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المعتقل طارق قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين يواجه سياسة الاعتقال الإداريّ مجددًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يعد أسير سابق تعرض للاعتقال 18 مرة منذ عام 1989، منها 14 اعتقالًا إداريّا.

وقال نادي الأسير، في بيان لها: إن ما يتعرض له المعتقل قعدان، هي عملية انتقامية مستمرة بحقّه، حيث أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، جلها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو من المعتقلين الذين استهدفهم الاحتلال عبر هذه الجريمة، باعتقاله تحت ذريعة وجود "ملف سري".

وخلال هذه السنوات نفّذ عدة إضرابات منها فردية وجماعية، وآخرها عام 2019، حيث نفّذ إضراب استمر لمدة 89 يومًا، وأفرج عنه في شباط عام 2020.

المعتقل قعدان هو شقيق الأسيرة منى قعدان المعتقلة منذ نيسان العام الماضي، والمحكومة بالسّجن لمدة 18 شهرًا.

يذكر أن غالبية أشقاء المعتقلين قعدان تعرضوا للاعتقال مرات عديدة.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت قعدان في 30 حزيران 2022، وحوّله للاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه بكفالة، علمًا أنّه متزوج وأب لستة أبناء من بينهم طفل يعاني من مرض ضمور العضلات، كما أنّ إحدى بناته تنتظر زفافها قريبًا.