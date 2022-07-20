جوارديولا: نيمار لاعب رائع.. لكن لن نتعاقد معه

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنباء انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب "الاتحاد" هذا الصيف.



ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي الباريسي عرض نيمار على مسؤولي السيتي، ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، لكن جوارديولا رفضها.



وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أنا آسف للصحيفة التي كتبت تلك القصة، لكن هذا ليس صحيحًا. إن معلوماتهم خاطئة".



وأضاف بيب: "نيمار لاعب رائع والمعلومات التي لدي أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق. لكن أنباء التعاقد معه ليست صحيحة".



واختتم المدرب الإسباني: "إنهم يكتبون في كل صيف أن مانشستر سيتي سيشتري 150 لاعبًا".



ونجح مانشستر سيتي هذا الصيف في التعاقد مع إيرلينج هالاند، كالفين فيليبس وستيفان أورتيجا مورينو، بالإضافة إلى عودة جوليان ألفاريز من الإعارة.