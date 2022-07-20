روسيا تدمر منظومة صواريخ مضادة للسفن أمريكية الصنع في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة في منطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا، منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ Harpoon أمريكية الصنع.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أنه في مقاطعة أوديسا أيضا قضت القوات الروسية على أكثر من 200 عسكري أوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء 35 مشاة البحرية.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة مستودعا أوكرانيا لأسلحة الصواريخ والمدفيعة في سوليدار بدونيتسك، ما أسفر عن مقتل ما يصل 40 مسلحا وتدمير 19 مدرعة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تمت إصابة 5 فصائل من راجمات الصواريخ "غراد" و6 فصائل لمدافع الهاوتزر D-20 ومدافع D-30 في دونيتسك خلال يوم.

وضربت الطائرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي 7 مواقع قيادة و8 مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية إضافة إلى مستودعين للوقود.

ودمر الطيران الروسي في معارك جوية طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في نيكولايف وأخرى من طراز Su-25 فوق دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت تسع قذائف من راجمات صواريخ "أوراغان".

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 259 طائرة أوكرانية، و143 مروحية، و1572 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و4135 دبابة ومدرعة أخرى، و760 راجمة صواريخ، و3166 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و4410 مركبات عسكرية خاصة.