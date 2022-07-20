هل هناك أسماء جديدة.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022، من اللحظة الاولى للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022 ، بدا البحث عن وجود اسماء جديدة ، وخاصة ان عدد كبير من المنتفعين مما تلقوا العمل في الداخل المحتل تم حجبهم من المنحة القطرية ، مما دفع عدد من المواطنين للبحث عن اسماء جديدة ، وكالة "فلسطين اليوم" تبحث عن أسماء جديدة.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022

هل هناك أسماء جديدة.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022

في موعدها وككل شهر أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م ، موضحاً أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

هل هناك أسماء جديدة.. رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022

السفير العمادي بين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أوضحت أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أسماء جديدة في الدفعة الحالية للمنحة القطرية المقرر صرفها، معربةً عن أملها خلال الدفعة القادمة تغير في قوائم الأسماء واختيار أسر جديدة واختيار الأسماء الجديدة هو قرار تأخذه اللجنة المخصصة لصرف المنحة القطرية والفقر هو معيارنا في اختيار الحالات.

وأوضحت الكحلوت أنه لم يتم سحب أسماء قديمة من الكشوفات، سوف نرسل الكشوفات للقطريين و الاتحاد الأوروبي.

وشددت على أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لإضافة أسماء جديدة، و حتى الآن لا يوجد أخبار عن شيكات الشؤون الاجتماعية.





هل هناك أسماء جديدة.. رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 7 يوليو 2022

وأشارت الكحلوت خلال تصريحات سابقة لها الشهر الماضي أن 46 ألف أسرة مستحقة وفق المعايير لا تزال في كشوفات وزارة التنمية، ولم تستلم المنحة.

وأوضحت الكحلوت، أنه تم البدء في صرف المنحة القطرية لـ 103 آلاف أسرة مستفيدة، ولا يوجد أي اسم جديد، ويوجد 46 ألف أسرة مستحقة وفق المعايير لا تزال بالكشوفات ولم تستلم المنحة، ونضغط على اللجنة القطرية لاعتماد كل الكشوفات.

وبينت، أن أي شخص لم يستلم المنحة خلال أشهر ولا يوجد أي مانع له بإمكانه مراجعة التنمية الاجتماعية للبحث في إعادة اسمه بكشوفات المنحة، واذا لديه أي خلل بإمكانه الدخول للتسجيل الموحد وتعديل رقم الجوال والبيانات.





رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 يوليو 2022

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