7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في "اسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 29465 فحصًا مخبريًا، فيما لوحظ الانخفاض في الحالات التي بحاجة لتسرير ورعاية صحية وكذلك التراجع في الحالات الخطيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الموجة السادسة للجائحة.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 65061، بينهم 391 مريضًا بحالة خطيرة، من بينهم 88 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.84.

فيما بلغت الحصيلة التراكمية لإصابات كورونا في إسرائيل 4529250 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11208 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.