رابط الفحص- موعد إرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية لشهر7- تحديد موعد صرف المنحة القطرية

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية لشهر يوليو/2022 بعد تحديد موعد صرف المنحة القطرية والمساعدات النقدية التي ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، حيث اعتادت اللجنة القطرية على ارسال رسائل للمستفيدين، التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر، والتي باتت تصرف في نهاية كل شهر، والتي توزع عادةً من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

موعد صرف المنحة القطرية شهر يوليو 2022

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 7 يوليو 2022 من الاستعلام الحكومي قبل قليل

توقيت وموعد صرف المنحة القطرية 2022

وبشكل رسمي يبدأ صرف المنحة القطرية لشهر 7/2022، بشكل رسمي غداً الخميس 21/07/2022 صباحاً ولمدة ثمانية أيام، حيث سيتم صرف المنحة القطرية من خلال المعارض التي تم الإعلان عنها.

خطوات الصرف من معارض صرف المنحة القطرية لشهر 7 /2022

ويشترط أصحاب المعارض التي يتم فيها صرف المنحة القطرية لشهر 7/2022، إحضار الكود الذي سيتم إرساله لكم عبر رسائل الجوال، وإحضار الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الصحة والوقاية.

فيما أعلن المتحدث باسم باي بال أ.فوزي العقاد عن البدء يوم غدٍ الخميس 21/7/2022 بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار.

وستقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين لشهر 7 – 2022 خلال ساعات صباح غدا الخميس.

صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو غداً الخميس

رابط فحص 100 دولار قبل قليل شهر يوليو7

فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد وأن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وبينت الكحلوت، أن معايير اختيار المستفيدين من المنحة يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين والإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، لافتة إلى أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية يتم عن طريق اللجنة القطرية.

رابط فحص 100 دولار قبل قليل شهر يوليو7

كما أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يونيو 7 2022- رابط فحص 100دولار

شروط صرف المنحة القطرية للمواطنين

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.