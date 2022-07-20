بيتكوين تتعافى مجدداً وتقفز لـ 9%

قفز سعر عملة بيتكوين الرقمية الأشهر في العالم بنسبة 9.25% لتصل إلى 23,748.15 دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وفي غضون يومين فقط، قفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 12٪ ودفعت السعر إلى أعلى نقطة له منذ انهيار بيتكوين في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

يأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في أوروبا وإنجلترا والولايات المتحدة.

وانتقل مؤشر Crypto Greed & Fear ، الذي يتتبع مشاعر المستثمرين تجاه العملات المشفرة ، من “الخوف الشديد” إلى “الخوف” وارتفع 10 نقاط إلى 30 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان الماضي.