في ذكرى أسر شاؤول أرون.. حماس: الاحتلال لن يرى أسراه إلا بدفع الثمن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 20/7/2022، أن قضية الأسرى على رأس أولوياتها، وستواصل العمل من أجل تحريرهم.

وشدد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي مقتضب في الذكرى الثامنة لأسر كتائب القسام للجندي الصهيوني "شاؤول أرون"، على أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولويات الحركة.

وقال قاسم: "سنواصل العمل على تحرير الأسرى بكل الأدوات ، ولن يرى الاحتلال أسراه إلا بدفع الثمن.

وفي 20 يوليو 2014، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، عن أسر شاؤول آرون، في عملية نفذتها المقاومة شرق حي التفاح بمدينة غزة، حيث أسفرت العملية بالإضافة إلى أسر الجندي الإسرائيلي "آرون شاؤول" على قتل 14 جنديا صهيونا.

لم تعترف إسرائيل بفقدانها لأحد جنودها إلا بعد يومين من خطاب أبو عبيدة أي في 22 يوليو.