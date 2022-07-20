تحذيرات من الموجات الحارة وربطها بالجلطات

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من موجات الحر والقفزات فى درجات الحرارة وتجاوزها أرقاما قياسية في أوروبا ومصر نتيجة الاحتباس الحراري.

وأكد شعبان خلال تصريحات صحفية أن الموجات الحارة موسم العرق والجلطات، ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة ساعات الذروة وتناول ٣ لتر ماء يوميا بدون انتظار العطش ، لأن العطش ربنا يكون مقدمة للجفاف، وتناولعصير القصب والبطيخ والكنتالوب والشمام والخوخ ،والخضراوات وخاصة الخيار والقثاء والفواكه.

وناشد شعبان المواطنين بتجنب تناول التوابل والكافيين والتبغ والمشروبات الغازية ، وعدم الخروج إلا بمظلة أو طاقية، مع ارتداء الملابس البيضاء او الفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان، وتشغيل التكييف مهم جدا لأن المروحة لا تلطف الحرارة ، وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل ٣ ساعات.