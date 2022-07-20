خلال 24 ساعة : وفاة وإصابتان جراء حوادث سير في غزة



أفادت إدارة شرطة المرور والنجدة، الأربعاء، أن 6 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها إصابتان متوسطتان.

وأعلنت شرطة المرور، أمس الثلاثاء، عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء دهسها من قبل مركبة في محافظة خانيونس.

وقالت إن الطفلة تالا محمد سليمان أبو سحلول (4 سنوات) توفيت، أول أمس الإثنين، جراء دهسها من قبل مركبة من نوع فلوكس فاجن يقودها السائق أحمد (ع، ص) 20 عاماً، بمنطقة الحي الهولندي في محافظة خانيونس.

وقالت إن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 8 مكبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.