مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر حدث منتظر على أحر من الجمر من قبل عشاق الكرة المستديرة، ويبحثون عن كل مايتعلق بها، فهذه المباراة يستعد عشاق ومحبو كرة القدم في الوطن العربي لمتابعتها، حيث تجمع الغريمين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021، وهي ضمن إحدى المباريات الملهبة التي التقى فيها الخصمان في تاريخهما الرياضي، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض تاريخ مباريات الأهلي والزمالك وكل مايتعلق في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر- تاريخ مباريات الأهلي والزمالك

التقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في كأس مصر كثيرا، ودائمًا ما تكون مباريات الفريقين لها طابع خاص في أي بطولة وليس في الكأس فقط.

نهائي كأس مصر الأول في تاريخ البطولة حسمه الزمالك بعد التفوق على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0، بينما جاءت نتيجة أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك في البطولة لصالح المارد الأحمر بنتيجة 1-0 في موسم 1927-28.

ونستعرض في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تواجه المارد الأحمر والفارس الأبيض في نهائي كأس مصر 19 مرة، حقق الأهلي فيها اللقب على حساب الزمالك 9 مرات، بينما توج الأخير 8 مرات على حساب غريمه، فيما تقاسم الفريقان اللقب مرتين، أولاهما بدون لعب، والثانية بعد التعادل مرتين في النهائي.

وسوف تكون مواجهة الخميس القادم بين الزمالك والأهلي النهائي رقم 20 الذي يجمع بين العملاقين.

ما هي أكبر نتيجة للزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر؟

أكبر نتيجة فوز للأهلي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر كانت بنتيجة 4-1 مرتين موسمي 1930-1931، و1952-1953، بينما كان أكبر فوز للزمالك على الأهلي في النهائي بنتيجة 6-0 موسم 1943-1944، وهي أكبر نتيجة شهدتها جميع المباريات التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد أكثر من جلسة على مدار اليومين الماضيين مع زملائهم بالفريق لتحفيزهم على مُصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

وطالب اللاعبون الكبار، بقيادة محمد الشناوى ووليد سليمان ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية، باقى اللاعبين بضرورة الاجتهاد فى التدريبات وبذل أقصى ما لديهم من أجل مُصالحة الجماهير وتقديم أفضل عرض ونتيجة قوية أمام الزمالك من أجل الفوز.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن غضب الجمهور الأهلاوى بعد الخسارة من بيراميدز وارد وطبيعى، فى ظل "غيرة" الجمهور على الفريق ورغبته فى الفوز للحفاظ على حظوظه في استعادة درع الدوري، خاصة أن الفريق خسر بطولة أفريقيا منذ أسابيع قليلة أمام الوداد المغربي.

وطالب محمد الشناوي لاعبي الفريق بعدم الحزن من غضب جمهور الفريق لهم، طالما كان الهجوم ليس به أى تجاوز، خاصة أن الجميع في منظومة الأهلي مصلحته واحدة وهي الفوز والتتويج بالبطولات .

وأوضح الشناوي لزملائه بالفريق أن الخسارة الأخيرة من بيراميدز لابد أن تكون درساً لهم وعليهم أن يخرجوا من النفق المظلم بالفوز على الزمالك، وأن تعود الروح فى الملعب حتى ينجح الفريق فى التتويج بالكأس بعد غد.