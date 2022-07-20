بالصور شاهد| وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
20 يوليو 2022
📷 صور وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي (1).jpeg
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وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي

📷 صور وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي (1).jpeg
📷 صور وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي (4).jpeg
📷 صور وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي (3).jpeg
📷 صور وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي (2).jpeg
 

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