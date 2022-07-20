بالصور شاهد| وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي

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شاهد| وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
20 يوليو 2022
وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي
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