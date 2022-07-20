اعتقالات في الضفة المحتلة والقدس وتسليم صحفي بلاغاً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 20/7/2022، حملة اقتحامات في الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

كما سلم الاحتلال عائلة الصحفي فيصل الرفاعي بلاغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة فجر اليوم.

اعتقالات الأربعاء ٢٠/٧/٢٠٢٢

١. النائب الشيخ نايف الرجوب- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر أيمن الدرابيع- دورا

٣. المحرر كامل جاسر اقطيل- دورا

٤. المحرر إسماعيل حلبية- أبو ديس شرق القدس

٥. المحرر محمد علي مصلح- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٦. علي مصلح- مخيم الدهيشة

٧. محمد كاظم أبو عجمية- مخيم الدهيشة

٨. هيثم أبو عجمية- مخيم الدهيشة