عواد: بداية الأسبوع القادم سيتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

أكد محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 20/7/2022، أن بداية الأسبوع القدام سيتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأوضح عواد في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن 3 أيام تقريباً تبقى على انتهاء عملية التصحيح التي تجري بالتوازي مع عملية الفرز.

وقال عواد:"مع بداية الأسبوع القادم سنحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث يمكن ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وإغلاق مراكز التصحيح".

وعن النتائج، أضاف عواد:" ان شاء الله ستكون النتائج مبشرة، ولا داعي للتوتر والقلق".