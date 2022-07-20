سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022 في الأردن الوكيل بالدينار والدولار عيار 21 و18 للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 20-7-2022 في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في مقالته التي اعدها حتى يتمكن كافة الأشخاص من الوصول إلى تفاصيل أسعار الذهب في الأردن اليوم بجميع العيارات إذ وصلت سعر الذهب عيار 24 يوم أمس نحو 38.96 دينار 54.96 دولار كما جاء سعر الذهب عيار 22 نحو 35.72 دينار 50.38 دولار في حين بلغ سعر عيار 21 قرابة 34.09 دينار 48.09 دولار وهذه الأرقام تختلف مع كل 24 ساعة أي انها تتقلب وتتجدد لأسباب عدة أبرزها الارتباط المباشر مع الدولار الأمريكي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار لا سيما مع الحرب الروسية الأوكرانية التي مرت عليها نحو ستة اشهر وعن التفاصيل الجديدة فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 20-7-2022

وفي أول شرح سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 20-7-2022 في الأردن نبدأ مع متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني وهو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.02 دينار $55.04

سعر الذهب عيار 22 35.77 دينار $50.45

اسعار الذهب عيار 21 34.14 دينار $48.16

اسعار الذهب عيار 18 29.27 دينار $41.28

سعر الذهب عيار 14 22.76 دينار $32.10

سعر الذهب عيار 12 19.51 دينار $27.52

اسعار أوقية الذهب 1,214 دينار $1,712

اسعار جنيه الذهب 273.16 دينار $385.26

اسعار كيلو الذهب 39,021 دينار $55,035



سعر الذهب في الاردن اليوم الوكيل

إلى موضع آخر في هذه المقالة التي نشرح فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء يقدم لكم الفريق معلومات إضافية فيما يتعلق بمستوردات المملكة من الألبسة التي ارتفعت مؤخرا بحسب معطيات إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إذ بلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، 122 مليون دينار، مقابل 89 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي ، ونكمل معكم باقي التفاصيل حول أسعار الذهب وهي في السطور التالية.

ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الاردن لحظة بلحظة

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 و18

ونكمل معكم إذ وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 يوليو 38.96 34.09 29.22 22.73 19.48

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

10 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

9 يوليو 39.75 34.78 29.81 23.19 19.88

وقبل ان نختم هذه المقالة فنريد ان نذكر إلى أن سعر الذهب النفسي قد انخفض مؤخر في المملكة الهاشمية الأردنية إلى أكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب اليوم الاربعاء 20-7-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء فقد نتمنى ان يكون قد لبى معرفتهم في معرفة الأسعار تماما كما ونذكركم إلى أننا نقوم يوميا في عرض هذه المقالة يوميا مع الأسعار الجديدة