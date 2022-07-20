مشاهدة مباراة برشلونة إنتر ميامي اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت، يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2022-23، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة ميامي، وسيحل برشلونة ضيفا على فريق إنتر ميامي في الـ2.30 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وسيحرص برشلونة في هذه المباراة على تحقيق الفوز، خاصة بعد تحقيقه التعادل الايجابي هدف مقابل هدف أمام وأولوت في كأس خوان جامبر الودي، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم أفضل روابط لمشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق برشلونة على ملعب "ريكاردو سيلفا" في مدينة ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميامي

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة أمام نظيره إنتر ميامي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

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ولن تبث شبكة قنوات بين سبورتس مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية، بينما أعلنت قناة البارسا barca tv عن نقلها لأحداث المباراة بين الفريقين بشكل حصري ولمشاهدة مباراة وإنتر ميامي وبرشلونة بث مباشر من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا

Come to the Gamper Trophy and enjoy! — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

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ويدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الموسم الماضي، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023م، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة إنتر ميامي وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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ولن يتمكن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، من التواجد مع الفريق أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الودية، المقررة فجر الأربعاء.

وذلك لعدم حصوله لحتى الآن، على التصريح من أجل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث لم يقدر على السفر مع الفريق، قبل يومين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه لم يتم حل هذه المشكلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتواجد تشافي أمام ريال مدريد، يوم 24.

وتجدر الإشارة إلى أن سبب منع تشافي دخول أمريكا إلا بتصريح خاص، هو سفره إلى إيران في وقت سابق، عندما كان يدرب السد القطري.

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وجاءت القائمة كالأتي:

تير شتيجن، بينا، ديست، مارمول، كيسي، بيانيتش، كويادو، بيدري، فاتي، الزلزولي، فابيو بلانكو، نيكو جونزاليس، تشادي، توري، أوباميانج، بالدي، كاسادو، أليكس فايي، أخوماتش، أنطونيو أرانادا، وأرناو كاساس.

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