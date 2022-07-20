أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 20يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو/تموز 2022، رغم هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال تعاملات منتصف اليوم، إلى نحو 83.614 ألف ليرة (55.15 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليصل إلى مستوى 73.164 ألف ليرة (48.26 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى 62.711 ألف ليرة (41.36 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.775 ألف ليرة (32.17 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان، خلال تعاملات منتصف النهار، ارتفاعًا إلى نحو 2.600 مليون ليرة (1715 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان، نحو 585.311 ألف ليرة (386.04 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب هامشيًا اليوم الثلاثاء، مع ترقّب تحركات المصارف المركزية لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية في العديد من الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار، ما جعل الأسعار عالقة في نطاق محدود، إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات رئيسة للاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس/آب- بنسبة 0.06%، ليسجل مستوى 1709.20 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على ارتفاع، لأول مرة في 3 جلسات متتالية، مع تراجع الدولار الأمريكي.

في المقابل، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.14%، ليصل إلى 1711.58 دولار للأوقية.

وتراجع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم سبتمبر/أيلول- بنسبة 0.53%، عند 18.784 دولار للأوقية.

وارتفع سعر البلاتين الفوري نحو 0.83%، ليسجّل 874.76 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاديوم الفوري 1.78%، عند 1892.46 دولار للأوقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بنسبة 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يجعل السبائك المسعّرة بالعملة الأمريكية أقلّ تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.