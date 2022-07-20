سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 20 يوليو 2022- سعر الذهب بالدينار

تراجعت على نحو طفيف أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو/تموز 2022، وسط هدوء في أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات الصباحية 80.287 ألف دينار (54.97 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 70.251 ألف دينار (48.10 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، 60.214 ألف دينار (41.23 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.026 ألف دينار (32.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، 2.491 مليون دينار (1718 دولارا).

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وكان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولار.