أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 20  يوليو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 المسائية لكافة العيارات، فيما تخيم حالة من الركود على الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، 138.197 ألف ليرة (55.33 دولار).

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)،مسجلا 120.647 ألف ليرة (48.42 دولار).

كما تراجع جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 103.268 ألف ليرة (41.50 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.096 ألف ليرة (32.28 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.293 مليون ليرة (1721 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 967.172 ألف ليرة (386.70 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وكان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولار.