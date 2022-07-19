سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث المصريون في كل صباح عبر الصفحات الرسمية وشاشات البورصة العالمية عن سعر الدولار الأمريكي مقابل عملتهم الوطنية الجنيه المصري، لاسيما في السوق السوداء والبنوك والمصارف الرسمية، إذ إنه هناك فرقا كبيرا بين هاتين الجهتين في صرف العملات، فدائما تصرف العملة بسعر أعلى في السوق السوداء لصالح المواطن والعكس في البنوك والمصارف الرسمية في البلاد.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مصر

ويهتم فئات كثيرة في البحث عن، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، إذ لاتزال قضية البحث عن أسعار الدولار الأمريكي في مصر، يشغل بال الكثير من الفئات في جمهورية مصر العربية، فهم يهتمون بمعرفة أسعار العملات سواء في البنوك المركزية، أو في شركات الصرافة، أو في السواق السوداء، التي تنشط في بيع وشراء العملات من قبل المواطنين أكثر منها من البنوك، كونها تكون في صالح المواطن من ناحية الاستفادة في معظم الأوقات، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مصر.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء

ويبحث المصريون في كل صباح عن، سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأربعاء، وشهد سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB ارتفاعا حيث وصل إلى نحو 18.87 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء، وهذا الارتفاع ينعكس بالإيجاب على فئات بينما ينعكس بالسلب على فئات أخرى.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء البنك الأهلي

ويزيد البحث كل يوم عن، سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء البنك الأهلي، وكما يبحثون عن، الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري؛ إذ قفز سعر الدولار إلى مستوى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع أمس الثلاثاء 19 يوليو 2022 وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ويزيد البحث باستمرار عن، سعر الدولار اليوم في بنك مصر، إذ ارتفع سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.84 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل 18.82 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء 19 يوليو 2022، بحسب نشرة البنك المركزي المصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.