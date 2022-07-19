خلطات مفيدة من الزعتر مع زيت الزيتون للشعر والبشرة والوجه

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون متعددة وكثيرة سواء للبشرة أو الشعر أو الصحة العامة، ويستخدم عن طريق إضافة ذلك المزيج على الأطعمة المختلفة حتى تعزز الطعم وتزيد من القيمة الغذائية للأكل الذي يتناوله الشخص، كما أن لهذا الخليط فاعلية كبيرة في رفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم، وجعله أكثر قدرة على مواجهة الأمراض والعدوى على اختلاف أنواعها سواء بكتيرية أو فيروسية.

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون

استعمال الزعتر بالإضافة إلى زيت الزيتون يزيد من صحة الجسم لكون ذلك المزيج يعمل على كل مما يلي:

يحتوي هذا الخليط على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يعمل بدوره على تعزيز صحة العين وجعل الرؤية أفضل.

يوجد في هذا المزيج نسبة كبيرة من المنغنيز والبوتاسيوم وكل منهم يدعم القلب ويزيد من صحته، ويزيد من قدرة الأوعية الدموية في توصيل الدم مما يجعل كل أجهزة الجسم تعمل بشكل أكثر كفاءة.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار ويزيد من معدل الكوليسترول المفيد.

يحتوي على مركبات البوليفينول التي تحارب الميكروبات المختلفة، وتعمل على التطهير من البكتيريا والفطريات الضارة.

يوجد به نسبة من فيتامين ج الذي له تأثير على زيادة القدرة المناعية للجسم.

هذا الخليط به معدل كبير من الحديد الذي يعمل على زيادة كرات الدم الحمراء.

يساعد تناول هذا الخليط في الحد من الاضطرابات المزاجية، والقضاء على حالة التوتر والقلق التي تصيب الشخص لاحتوائه على فيتامين ب6 الذي يؤثر على ناقلات الأعصاب في المخ.

يعمل على الشفاء من الالتهابات المتنوعة في الجسم بصورة سريعة سواء كانت في العظام أو على البشرة.

يرفع من كفاءة عمل الدماغ مما يساهم في زيادة القدرة على التركيز والانتباه.

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون للبشرة

هذه العناصر تحتوي على العديد من المكونات المفيدة مثل مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة التي تمد البشرة بالعديد من المنافع التي تزيد من صحتها وحيويتها مثل ما يلي:

تصبح البشرة أكثر نعومة عند تطبيق ذلك المزيج عليها.

تدخل هذه العناصر في عمل العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.

تعمل على ترميم الأنسجة التالفة في البشرة لوجود الدهون الأحادية بها.

يؤخر هذا المزيج من ظهور علامات تقدم السن والخطوط الرقيقة، لكونه يعمل على شد البشرة وجعلها أكثر مرونة.

يحد من الإصابة بالبقع الداكنة أو بنية اللون التي تأتي مع كبر السن.

يجعل الشفاء من الخدوش والجروح يتم بشكل أسرع من الطبيعي.

تصبح البشرة أكثر صحة وحيوية.

يساعد في ترطيب الوجه والحد من الجفاف وتكون القشور على الطبقة السطحية من الجلد.

ماسك الزعتر وزيت الزيتون للوجه

يعمل هذا الماسك على جعل لون البشرة أفتح، ويزيل البقع الداكنة الموجودة بها، كما أنه له دور فعال في التخلص من البكتيريا والملوثات، والمواظبة عليه تخفي أثار الحبوب والندوب من الوجه، وتساعد في الحد من تأثير أشعة الشمس الضارة بالإضافة إلى تفتيح المسام وجعل البشرة تتنفس بشكل أفضل ويحضر هذا الماسك كما يلي:

المكونات

يمكن تحضير الوصفة من خلال المكونات الآتية

عدد ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الزعتر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

طريقة التحضير والتطبيق

يمكن تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نحضر طبق صغير ونضيف فيه جميع المكونات السابقة على بعضها البعض ونحركها جيدًا حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.

يوزع الخليط على الوجه مع مراعاة عمل بعض الحركات الدائرية وتدليك البشرة بعمق حتى يتغلغل المزيج إلى الداخل.

يترك الماسك لمدة ساعة تقريباً ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون للرجيم

الوصول إلى الوزن المثالي حلم يراود العديد من الأشخاص ويجعلهم يحاولون مرارًا وتكرارًا من أجل الوصول لذلك، سواء كان هذا عن طريق اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة بالإضافة إلى هذه الأمور يجعل عمل خلطات ووصفات طبيعية للتنحيف مثل تلك التي تحتوي على الزعتر وزيت الزيتون لكونها تعمل على كل مما يلي:

يعمل زيت الزيتون على ضبط معدل السكر في الجسم بعكس غيره من الزيوت وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في الإحساس بالشبع وقلة الرغبة في تناول الطعام.

استعمال زيت الزيتون يمنع من تناول الدهون المكررة والمشبعة التي تتسبب في زيادة الوزن.

يساعد هذا المزيج في زيادة كفاءة عملية الأيض وجعلها تتم بشكل أسرع.

يحسن خليط الزعتر وزيت الزيتون من كفاءة عمل الجهاز الهضمي ويحد من إصابته بأي اضطرابات صحية.

يعالج حالات عسر الهضم ويجعل التمثيل الغذائي يتم على فترة طويلة مما يساهم في الإحساس بالشبع.

الزعتر من النباتات التي تعمل على طرد السموم خارج الجسم.

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون للشعر

هذه العناصر الطبيعية لها تأثير إيجابي على صحة الشعر، وتزيد من نعومته وتعالجه من أي مشاكل صحية موجودة به ويرجع ذلك الفضل إلى المكونات التي يحتوي عليها ذلك المزيج والتي تقوم بدورها في العمل على كل مما يلي:

يجعل بصيلات الشعر أفضل حال ويحد من تساقطها ويحميها من التلف والتكسر.

يزيد من نعومة الشعر ويجعله أسهل في التمشيط.

يمنح الشعر الترطيب اللازم.

يساعد في زيادة طول الشعر.

يعمل على القضاء على قشرة الرأس لأنه يحارب البكتيريا، وللحصول على أحسن نتيجة لهذا الخليط يجب إضافة القليل من عصير الليمون.

يحد من هيشان الشعر ويعالج التقصف.

يجعل المظهر الخارجي للشعر أكثر صحة وحيوية لكونه يساعد في وصول الدم إلى البصيلات مما يدعم نمو الشعر وصحته.

يمنع الزعتر من إصابة فروة الرأس بالعدى والفطريات ويقضى عليها، ويعمل على تعقيم الشعر.

وصفة الزعتر مع زيت الزيتون للشعر

للحصول على المنافع الموجودة في زيت الزيتون مع الزعتر يجب تحضير الخلطة التالية وتطبيقها على الشعر من خلال اتباع ما يلي:

المكونات

تتكون الوصفة مما يلي:

مائة جرام من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر.

عدد اثنين فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع النظيفة.

نصف ملعقة صغيرة من بذور البصل المطحونة.

طريقة التحضير والتطبيق

يمكن تحضير الوصفة بالخطوات الآتية:

نأتي بوعاء زجاجي ونضيف فيه كل من الزعتر مع زيت الزيتون ونقلبهم معًا.

يوضع النعناع الأخضر مع الثوم المهروس ومطحون البصل ويرج المزيج حتى يتجانس تماماً ثم نتركه لمدة ليلة كاملة.

يطبق الخليط على شعر الرأس وننتظر لفترة لا تقل عن أربع ساعات قبل غسل الشعر ويفضل أن تكون ليلة كاملة.

ينظف الشعر بالشامبو والماء الجاري، ويكرر الأمر مرة كل عشر أيام للحصول على فوائد الزعتر مع زيت الزيتون للشعر.

فوائد الزعتر مع زيت الزيتون للحامل

المرأة في فترة الحمل لا يمكنها الاستغناء عن هذه المكونات الطبيعية لكثرة فوائدها التي تتمثل فيما يلي:

يقلل من انتشار سرطان الثدي الذي يظهر بشكل أكبر مع الحمل ويتسبب في تلف خلايا الجسم، كما أنه يعمل على الوقاية منه.

يقضي ذلك المزيج على الحبوب التي تظهر مصاحبة للحمل.

يمد الجسم ببعض من العناصر التي يفقدها خلال فترة الحمل.

يعالج حالات الإمساك التي تصيب الحوامل.

يمكن تطبيق زيت الزيتون على البطن لمحاربة علامات التمدد.

أضرار ومحاذير استخدام الزعتر مع زيت الزيتون

بالرغم من كثرة فوائد الزعتر مع زيت الزيتون السابق ذكرها إلا أن هناك بعض الحالات التي يحذر فيها من استعمال هذا المزيج حتى لا يتسبب في الإصابة ببعض الآثار الجانبية السيئة مثل ما يلي:

يصاب بعض الأشخاص بأعراض التحسس عند استعمال واحد من المكونين والتي تكون عبارة عن حكة شديدة، احمرار البشرة.

استعمال الزعتر يحد من حدوث تخثر الدم لذلك لا ينصح به لمرضى التخثر.

تناول زيت الزيتون يعمل على تقليل معدل السكر في الجسم، مما يتسبب في فقدان الوعي والهبوط دون أي مقدمات أو ظهور أي أعراض جانبية.

مرضى ضغط الدم المرتفع إذا قاموا باستعمال ذلك المزيج قد ينتج عنه هبوط حاد في ضغط الدم.

يجب الحذر من الإكثار من الزعتر لأنه قد يؤدي إلى اضطرابات معوية.