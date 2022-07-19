الاحتلال يقتحم بلدة بيرنبالا بالقدس ويستولي على مركبة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بلدة بيرنبالا، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة قبل أن تنسحب من البلدة.

هذا، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن إبراهيم هندي بالحجارة جنوب القرية، وحطموا زجاج ثلاث مركبات تعود للعائلة، مضيفة أن الأهالي تصدوا للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية المستوطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا المواطن أسامة عيد عقب اقتحام منزله في القرية.