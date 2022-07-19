مسؤول أمني صهيوني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية القدس

كشفت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مسؤول أمني صهيوني، اليوم الثلاثاء 19/7/2022، تفاصيل جديدة عن عملية مستوطنة راموت.

وكان مستوطن صهيوني أصيب في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة".

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية، نقلاً عن مسؤول أمني، أن منفذ العملية هو إسماعيل نمر 44 عامًا من سكان رام الله، يحمل تصريح BMC لكبار رجال الأعمال الذين يملكون الصلاحية حتى لدخول مطار اللد والذهاب إلى أي مكان.

وأفاد المراسل العسكري لقناة "كان": المنفذ لديه مشروع بملايين الشواقل .. لم نعتاد على هوية مثل هذا المنفذ من قبل من بين منفذي العمليات في السنوات الأخيرة.