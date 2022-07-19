الأوقاف تنشر مواعيد عودة حجاج قطاع غزة

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، مواعيد عودة حجاج قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن العودة ستكون تبعًا للجدول التالي:

أولًا: الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر من المدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 2022/7/20م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح البري موزعًا على ثلاث رحلات، على النحو التالي:

الرحلة الأولى: وعددها (140) حاجًا وحاجةً

موعد الإقلاع الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 04:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثانية: وعددها (298) حاجًا وحاجةً.

موعد الإقلاع الساعة 04:30 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:15 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثالثة: وعددها (298) حاجًا وحاجةً

موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:40 فجرًا بتوقيت القاهرة.

ثانيًا: الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر المدينة المنورة يوم الخميس الموافق2022 /7/21م من مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى معبر رفح موزعًا على رحلتين، على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً،

موعد الإقلاع الساعة 02:40 ليلاً بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة.

الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً

موعد الإقلاع الساعة 04:50 فجرًا بتوقيت المدينة المنورة.

موعد الوصول الساعة 05:35 فجرًا بتوقيت القاهرة.

نسأل الله تعالى عودة حجاجنا إلى أرض الوطن وأهلهم وذويهم سالمين آمنين.