زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين بالقنابل والرصاص جنوب قطاع غزة

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بالقنابل المدفعية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة، مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت القذائف المدفعية وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر وأجبرتهم على الانسحاب.

وتطارد بحرية الاحتلال الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتعتدي عليهم بشكل متواصل عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.