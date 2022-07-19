ممشى أهل مصر-ضجة في مصر بعد فرض رسوم للمشي على "كورنيش النيل"

فرض رسوم للمشي على "كورنيش النيل" قرار مصري أثار ضجة كبيرة، ليس لها أول من آخر، بعد أن قررت وزارة الإسكان المصرية فرض رسوم دخول لممشى "أهل مصر" على كورنيش النيل بقيمة 20 جنيها، وهو المكان الذي يعتبر من الأماكن السياحية الشعبية المهمة للمصريين، حيث يخرجون له ويجلسون عليه دون دفع أي مبلغ، لذا أثار قرار فرض رسوم للمشي على كورنيش النيل غضباً في أوساط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ضجة في مصر بعد فرض رسوم للمشي على "كورنيش النيل"

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سبب فرض رسوم للمشي على كورنيس النيل، حيث أرجعت وزارة الإسكان ذلك إلى "حدوث أعمال تخريب بالممشى خلال فترة إجازة العيد".

وتداول نشطاء فاتورة تظهر رسوما تقدر بـ20 جنيها مصريا، على دخول الممشى الذي كان متاحا بالمجان للمصريين، مبدين رفضهم لذلك القرار.

وانتقدت عضوة البرلمان المصري، مها عبدالناصر، القرار قائلة: "نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين".

وطالبت النائبة بإلغاء قيمة تلك التذاكر فورا وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجانا، قائلة إن "هذا هو أبسط حقوقهم"، وفقا لبيان منشور في صفحتها على "فيسبوك".

موقف الوزارة من فرض رسوم للمشي على "كورنيش النيل"

من جانبها ردت وزارة الإسكان المصرية على حالة الجدل، عازية قرارها إلى "استثمار عائد الرسوم المفروضة على الدخول إلى المنطقة الترفيهية بمشروع ممشى أهل مصر في التعاقد مع شركتي أمن وصيانة".

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفا، تضم 62 محلا بمساحات مختلفة و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 غراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، وخدمات ومنافذ بيع.

أما المرحلة الثانية من الممشى، فتبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرجا بطول 4 كيلومترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

انتقادات وضجة في مصر بعد فرض رسوم للمشي على "كورنيش النيل"

ولاقى القرار الحكومي فرض رسوم على دخول "ممشى أهل مصر" غضبا وسخطا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين.

استولوا على شاطئ النيل في القاهرة ، وحرموا منه البسطاء ، وقالوا سننشيء "ممشى أهل مصر" ، فلما أنجزوه ظن الشعب الغلبان أنه لأهل مصر فعلا ، ولم يتخيلوا أن الاسم مجرد شعار ، في بلد شعارات ، مثل شعار "تحيا مصر" تردده وأنت تموت جوعا أو فقرا أو بؤسا أو قهرا pic.twitter.com/Atm7WzWGJ4 — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 18, 2022

مبروك لكل المصريين ممشي اهل مصر تخش تتمشي ب ٢٠ جنيه يابلاش

😜🤪🤪🤪🤪 pic.twitter.com/r46Cr58Mxg — ḾĀDَṒṓ ⁦Ⓜ️👼🐼💙 (@bent_men_shobra) July 18, 2022