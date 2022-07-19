جهود حثيثة يبذلها الأسرى في سبيل اسناد المعتقلين عواودة وريان

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، أنّ جهودًا حثيثة يبذلها الأسرى في سجون الاحتلال في سبيل إسناد وتحقيق مطلب رفيقيهما المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير، أن جلسة جرت بين ممثلي الأسرى والمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان في سجن "الرملة"، والتي جاءت كنتاج للجهود المستمرة من أجل الانتصار لمعركتهما، وتحقيق مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.

وبيّن نادي الأسير، أنّ المعتقلين ريان وعواودة يواجهان أوضاعًا خطيرة في سجن "الرملة"، وأن أعراضًا ظاهرة بشكل خاص على المعتقل عواودة تؤكد ما وصل إليه من وضع صحي حرج.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ بعد غد الخميس سيكون هناك جلسة بين ممثلي الأسرى، وممثلي عن إدارة سجون الاحتلال حول القضية، وسيكون يومًا حاسمًا، بحيث تبنى عليه خطوات الأسرى المساندة للمعتقلين عواودة وريان، ومن المفترض أن يشرع مجموعة من الأسرى بالإضراب عن الطعام إسنادًا لهما في حال واصل الاحتلال تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما، علمًا أن مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي شرعوا اليوم بإضراب إسنادي لهما.

وتأتي خطوات الأسرى هذه كمحاولة جديدة في إطار محاولات سابقة لحل قضية المعتقلين عواودة وريان، خاصّة في ظل حالة التعنت المستمرة من قبل أجهزة الاحتلال على مدار الشهور الماضية، بما رافقها من عمليات مماطلة، وتسويف وضغوط كبيرة واجهها المعتقلان.

عن المعتقلين رائد ريان وخليل عواودة

المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو/ القدس، مضرب عن الطعام منذ 104 أيام على التوالي، وهو يواجه ظروف صحية صعبة وفقاً لمؤسسة الضمير، حيث يعاني من وجع رأس مستمر وتشويش في الرؤية وحرارة عالية في كل جسده، وانخفاض في السكر والأملاح، ويفقد وعيه باستمرار، ورغم تردي وضعه الصحي فإن الإدارة تحاول مرارًا التنكيل به عن طريق التفتيشات المستمرة.

ريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

فيما يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية صعبة وخطيرة.