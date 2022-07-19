وفاة طالبة توجيهي متأثرة بجراحها بحادث سير ذاتي في الخليل

توفيت اليوم الثلاثاء19/7/2022، طالبة في مرحلة الثانوية العامة تبلغ من العمر 18 عاماً متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها الأسبوع الماضي جراء تعرضها لحادث سير ذاتي بمدينة دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضح لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الطالبة المذكورة قد تعرضت لحادث سير ذاتي أثناء قيادتها مركبة غير قانونية بعد إنتهاء فترة إمتحانات الثانوية العامة الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج وأعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

وبين ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث في حينها من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد العقيد ارزيقات المواطنين بضرورة منع أبنائهم من قيادة مثل هذه المركبات غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين ومقدراتهم.