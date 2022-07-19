لجان المقاومة: عملية الطعن بالقدس تؤكد بأن المقاومة هي الخيار الأمثل لاقتلاع العدو من أرضنا

باركت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الثلاثاء 19/7/2022، عملية الطعن البطولية التي نفذها فدائي فلسطيني في "مستوطنة راموت" بالقدس المحتلة .

وأكدت لجان المقاومة في بيان صحفي، أن عملية الطعن البطولية في القدس تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني الفاشي.

وأوضحت لجان المقاومة، أن عملية الطعن في القدس تؤكد بأن المقاومة هي الخيار الأمثل لاقتلاع العدو من أرضنا وكنس مشروعه الاستيطاني عن كامل ترابنا المقدس.

واعتبرت لجان المقاومة، أن عملية الطعن البطولية في القدس تؤكد من جديد أنّ الشعب الفلسطيني وشبابه يمتلكون إرادةً وتصميمًا عاليًا على مقاومة العدو ودحره رغم كل محاولات تصفية قضيتنا الوطنية واتساع دائرة التطبيع المهين.