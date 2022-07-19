سمكة "طائرة" تجبر لاعبا على الخروج من الملعب

شهدت مباراة فريق راسينغ كلوب وضيفه إنديبندينتي (1-0) التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، واقعة غريبة، عندما أصيب أحد اللاعبين بعد إلقاء سمكة على وجهه.

وتعرض المهاجم لياندرو فرنانديز، نجم إنديبندينتي، للإصابة بسبب إلقاء سمكة على وجهه من قبل أحد المشجعين، في بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما يوم 10 يوليو الجاري، ليضطر اللاعب للخروج من أرضية الملعب لتلقى العلاج.

ويحتل نادي راسينغ كلوب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 14 نقطة، بينما يشغل إنديبندينتي المركز الثاني والعشرين على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويتصدر نادي غودوي كروز ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق النقاط على فريقي نيولز أولد بويز، وأتلتيكو توكومان بفارق الأهداف، بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة للدوري.