حماس: عملية الطعن في القدس جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن عملية الطعن في قلب القدس ، رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقال قاسم في تصريح صحفي تعقيباً على عملية الطعن :" إن هذا الفعل المقاوم يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس".

وبين أن هذه الثورة والفعل النضالي سيتصاعد لحماية مقدساتنا وحتى تحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

وأصيب مستوطن صهيوني، عصر اليوم الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة"

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة للاحتلال:" إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة "بلطة".

فيما أشارت القناة 14إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.