كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا 2022-كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا للايفون، توجد الكثير من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أهم هذه التطبيقات التي لها شعبية كبيرة هو تطبيق السناب شات، والذي له عدد كبير من المستخدمين، فهو تطبيق يتم فيه وضع الفلاتر المختلفة على الصور، وأحيانا يتم تنزيل السناب بدون كاميرا، ولكن كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا 2022، إن تنزيل السناب بدون كاميرا يتم بطريقة بسيطة، وسوف نتعرف هنا كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا 2022، من خلال هذه المقالة التي وضعها لكم فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا 2022

يمكن أن يقوم مستخدم السناب شات، بتنزيل سناب بدون البوم الكاميرا، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي سوف نوضحها هنا:

فتح تطبيق السناب شات.

النقر على صورة الحساب الشخصي.

أيضا، النقر على إعدادات الحساب.

النقر على خيار الذكريات من الإعدادات.

ثم يتم الضغط على حفظ.

يتم وضع علامة صح على خيار الذكريات والبوم الكاميرا.

ثم بعد ذلك يتم العودة لواجهة التطبيق والضغط على البوم الكاميرا.

يتم اختيار البوم الكاميرا من الحساب.

واختيار صورة أو فيديو من البوم الكاميرا، والنقر على الخيارات.

النقر على تصدير سناب، من الخيارات الموجودة.

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ثم يتم النقر على خيار حفظ، حتى يتم حفظ الصورة التي تم تصديرها.

ثم يتم العودة مرة ثانية إلى الواجهة الرئيسية والتي تعد واجهة السناب شات، ويتم النقر على ملف الاستديو بجانب الكاميرا.

وبعدها يتم النقر على snaps كما في الشكل أدناه من قائمة الاستديو والصور.

ثم يظهر الفيديو الذي تم تصديره للسناب، ويتم الضغط على الصورة أو الفيديو في السناب.

ثم يتم النقر على إرسال الفيديو من خلال السهم.

وبعد ذلك يتم اختيار مكان لنشر السناب المخصص بدون أي كاميرا على منصة الأضواء، أو على القصة في المجموعات المختلفة عبر تطبيق السناب شات.

يتم النقر على إرسال.

وبعد ذلك عندما يتم فتح السنابة عبر الجوال فإنه يتم نشر السنابة بدون البوم الكاميرا، وبدون أي تاريخ أو وقت ظاهر عليها.

كيف انزل ستوري سناب من الاستديو

كيف انزل سنابه قديمه كأنها جديده؟

توجد العديد من التقنيات والتطويرات التي يتم وضعها وإدخالها عبر التطبيقات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنها خاصية الحالة أو الستور، والتي يمكن أن يتم الحصول عليها من خلال البوم الكاميرا، ووضعها، ويمكن تنزيل الستوري من الاستديو بالخطوات الآتية:

أولا يجب أن يتم فتح تطبيق السناب شات، ويكون موجود بآخر إصدار.

يتم السحب للأعلى بعد أن يتم فتح البرنامج.

يتم النقر على البوم الكاميرا، وذلك من الخيارات الموجودة.

تظهر بعدها الصور والفيديوهات الموجودة في الاستديو.

يتم النقر على الصورة المرغوبة تنزيلها من الالبوم.

ثم يتم النقر على إرسال.

يتم اختيار (قصتي) ويتم إرسال الصورة والمقطع المخصص للفيديو.

طريقة وضع الصور السناب بدون تاريخ

يمكن أن يتم تنزيل السناب بدون البوم كاميرا، والتي يمكن الحصول عليها بطريقة سهلة وبسيطة من المتجر، كما أن هناك من يرغبون في وضع الصور على السناب بدون تاريخ، وهذه الخاصية يمكن الحصول عليها من خلال التطبيقات والمتاجر الالكترونية.

وتوجد الكثير من البرامج التي يمكن أن يتم إرسال السنابات من دون أن يظهر من ألبوم الكاميرا، ومن دون أن يظهر أي وقت أو تاريخ متعلق بالسناب شات، ومن أهم هذه البرامج هو برنامج OVF Editor.

تعرفنا هنا كيف انزل سناب بدون البوم الكاميرا 2022، والذي يمكن أن يتم تنزيله بطرق بسيطة، وخطوات سهلة جدا تساعد أي شخص على القيام بها وعلى تنزيل السناب بسهولة.

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