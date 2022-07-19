بالفيديو والصور إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن بالقدس وإصابة المنفذ

أصيب مستوطن صهيوني، عصر اليوم الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة"

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة للاحتلال:" إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة "بلطة".

فيما أشارت القناة 14إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.

يتبع...

وفيما يلي صورة ومقاطع فيديو لمكان وقوع العملية وفق زعم وسائل الإعلام "الإسرائيلية":



