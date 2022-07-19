أحدث تردد قناة الناس الجديد 2022-تردد قناة الناس HD، لا تزال قناة الناس المتخصصة في عرض المحتوى الديني الإسلامي، تحتل قائمة القنوات الفضائية لدى الكثيرين من المسلمين في كافة بقاع الأرض، إذ تعتبر من أشهر وأفضل القنوات الدينية في مصر والعالم العربي، حيث يعمل بها باقة مميزة من أفضل المشايخ والعلماء، ويتحدثون عن كافة الأشياء التي يحتاج المسلم إلى معرفتها في حياته، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الناس الجديد نايل سات 2022 كما تسعى قناة الناس إلى نشر الضوابط الأخلاقية التي يجب أن يسير عليها كل مسلم، وسوف نعرض لكم الآن أحدث تردد للقناة يمكنكم من خلاله مشاهدتها على مدار اليوم بإشارة قوية، بدون حدوث انقطاع أو تشويش في البث، كما سنعرض لكم مزيد من المعلومات حول محتوى القناة.

تردد قناة الناس الجديد 2022

وقناة الناس هي قناة فضائية، انطلق بثها الأول في شهر يناير 2006، ويقع مقرها الرئيسي في 6 أكتوبر بمدينة الإعلام بالقاهرة، مصر، وهي قناة متخصصة في عرض البرامج الدينية الإسلامية وكل ما يتعلق بالدين الإسلام، وتعمل قناة Alnas على نشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، وتسعى لنشر الدين الوسطى وفق ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما تحاول أن تنشر قيم التسامح والعفو والكرم والمساواة وجميع القيم الأخلاقية السمحة التي يدعو إليها الإسلام والتي أصبحنا نفتقدها في المجتمع، يذكر أن من أهم أسباب نجاح قناة Alnas في مصر والوطن العربي، إنها يعمل بها باقة مميزة من أفضل علماء الأزهر الشريف والمشايخ في مصر والوطن العربي، ومنهم: فضيلة الشيخ العالم محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ رمضان عبد المعز، الدكتور على جمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم، وغيرهم من العلماء.

تردد قناة الناس HD

و برامج قناة الناس: يتم عرض مجموعة مميزة ومفيدة من البرامج الدينية الإسلامية على تردد قناة Alnas، ومن أهم هذه البرامج:

برنامج إسلامنا بالمصري: ويعرض هذا البرنامج بعض أخلاقيات الإسلام، والعادات الإسلامية التي حافظ عليها المصريين.

برنامج هتجوز: يقدمه الدكتور محمد وهدان، ويناقش فيه العديد من المشاكل الاجتماعية التي تخص أمور الزواج والطلاق، ويساعد المشاهدين في إيجاد حلول لها بما يتوافق مع الدين والشريعة الإسلامية.

برنامج بشرني الحبيب: يقدمه الداعية الإسلامي الشيخ محمد المهدي منصور، ويتحدث فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

برنامج اقرأ وارتقي: ويستضيف هذا البرنامج في كل حلقة ضيف من حفظة القرآن الكريم ليتلو بعض الآيات القرآنية، كما إنه يستضيف القراء من جميع الأعمار سواء كبار أو صغار في السن.

تردد قناة الناس الجديد 2022 على نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 12054 (V) 27500 – 5/6 SD

نايل سات 10757 (V) 27500 – 5/6 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Alnas“

تردد قناة الناس الجديد 2022 Al Nas TV علي النايل سات



يواجه معظم الأشخاص صعوبة في استقبال تردد قناة الناس الجديد على الريسيفر الخاص بهم، لذلك يتواصلون مع أحد الخبراء لمساعدتهم في استقبال القناة، ولكن الآن سنعرض لكم خطوات استقبال التردد على النحو التالي:

الضغط على زر menu في الريموت كنترول الخاص بالرسيفر. سوف تظهر قائمة نختار منها التركيب installation. قم باختيار القمر الصناعي النايل سات. ثم قم بالضغط على التثبيت اليدوي Manual installation. نقوم بكتابة التردد الجديد لقناة الناس وباقي البيانات في الجدول أعلاه. ثم قم بالضغط على كلمة بحث، وانتظر حتى ينتهي. عند اكتمال البحث، ستتلقى رسالة تأكيد، انقر فوق حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة الناس Alnas الجديد 2022

لا يتوفر بث مباشر لقناة الناس على شبكة الإنترنت في الوقت الحالي، نظرًا لعدم وجود موقع رسمي لها حتى الآن، ولكن يمكنكم معرفة أخبار القناة ومواعيد عرض البرامج من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، كما يمكنكم متابعة حلقات البرامج التي تُعرض عليها من خلال قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

تردد قناة الناس الأزهرية