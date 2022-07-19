طائرات الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شمال القطاع

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية :" إن طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن طائرة تقوم الآن بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار في وقت سابق هذا اليوم".

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أكد أن الرصاصة التي عثر عليها في مستوطنة "نتيف هعسراه" في منطقة "غلاف غزة"، أطلقت من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش :" في ساعات الصباح تم العثور على رصاصة في مستوطنة نتيف هعسراه في منطقة غلاف غزة، حيث أصابت الرصاصة مبنى صناعي في المستوطنة، وبعد الفحص اتضح أن مصدرها يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة".

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، زعمت صباح اليوم، بوقوع إطلاق نار من شمال قطاع غزة نحو شاطئ عسقلان "نتيف هعسراه" المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: إن : الأعيرة النارية التي أطلقت من غزة نحو شاطئ عسقلان (نتيف هعسراه) سببت أضرار في المكان".

وأضافت أنه بـ"أعجوبة لم تقع إصابات حيث كان يتواجد عدد من الأشخاص".