نتنياهو باقٍ برئاسة "الليكود" بلا منازع

أعلنت لجنة الانتخابات في الليكود، اليوم الثلاثاء، عن أنه لن تجري انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، ما سيبقى بنيامين نتنياهو رئيسا لحزب الليكود بلا منازع ومرشحه لرئاسة الحكومة.

ويُشار إلى أنه يأتي ذلك في موازاة توزيع قلادة مذهبة منقوش عليها وجه نتنياهو وأثارت انتقادات واسعة.

كما جاء قرار لجنة الانتخابات في "الليكود" بسبب عدم ترشح أي شخص لمنصب رئيس الحزب باستثناء نتنياهو.

وقد انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو وصور لتوزيع القلادة المذهبة التي نقش عليها وجه نتنياهو، ووصفت بأنها "قلادة إعلان الولاء"، في اجتماع انتخابي لليكود في مستوطنة "غفعات زئيف"، شمال القدس المحتلة، أول من أمس.

وشوهدت ناشطة تضع القلادة على عنق عضو الكنيست يسرائيل كاتس، قائلةً :"إن هذا إعلان ولاء لحزبنا، ونحن فخورون بأننا في هذا الحزب الذي لديه منتخبين رائعين ورئيس حكومة رائع قريبا، بنيامين نتنياهو".

وامتنع كاتس عن وضع القلادة وناولها إلى ناشطة جلست بجواره.

وبدوره، عقب المرشح لرئاسة حزب ميرتس، عضو الكنيست يائير غولان، في تغريدة له :" أن تقديس شخص، هو شيء محزن وخاصة أن قسما كبيرا من ناخبي الليكود يستحقون شيئا أفضل".

وانتقد عضو الكنيست يوم طوف خلفون، من الصهيونية الدينية، عضو الكنيست من الليكود شلومو كرعي، الذي نشر صورة له واقفا إلى جانب تمثال مذهب لنتنياهو.

وعقب نتنياهو على موضوع القلادة، قائلاً :"إنه لا حاجة إلى أي قلادة ولا لإعلان ولاء، والولاء الذي نحتاج إليه هو لمبادئنا".