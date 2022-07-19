"مالية غزة" تصدر بياناً توضيحياً بشأن الرسوم الجمركية على معبر رفح البري

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء،بياناً توضيحياً بشأن الرسوم الجمركية على معبر رفح البري

وقالت الوزارة في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" تابعت وزارة المالية ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض رسوم جمركية جديدة بمعبر رفح البري، وعليه نؤكد أن القانون الجمركي المعمول به في جمارك معبر رفح البري هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005، ولا يوجد أي قرار جديد بالخصوص".

وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة على البضائع والأمتعة الواردة مع المسافرين عبر معبر رفح البري كما يُثار، داعية النشطاء والمواطنين لتوخي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.