ما هو سبب انتشار فيروس ماربورغ- أعراض فيروس ماربورغ، باءت فيروس ماربورغ حديث مواقع التواصل الاجتماعي في كافة بقاع الأرض، خاصة بعد أعلن منظمة الصحة العالمية، خشيتها من تحول الفايروس لوباء يجتاح العالم، لذلك نجد عمليات بحث كثيرة ومتواصلة على مدار الوقت عبر محرك بحث قوقل الشهير، نظراً لتسجيل عدد من الدول حالات وفاة بفايروس ماريورغ، لذلك وحرصاً وتماشياً مع علميات البحث المستمرة على معرفة من هو فيروس ماربورغ، وما هي أعراض فيروس ماربورغ، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن أبرز الأعراض وفق منظمة الصحة العالمية ووفق الدراسات الطبية التي أجرتها العديد من الدول التي بدء تفشي الفايروس بها.

ما هو فيروس ماربورغ؟

اكتُشف فيروس ماربورغ، وهو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة بعد إصابة 31 شخصا، ووفاة سبعة أشخاص بعد أن تفشى في توقيت متزامن عام 1967، واكتشف فيروس ماربورغ لأول مرة في القرد الأخضر الأفريقي، ويرجع سبب تفشي الفيروس إلى القرود الخضراء الأفريقية الواردة من أوغندا وبيد أن العلماء أرجعوا تفشي الفيروس إلى حيوانات أخرى منذ ذلك الوقت وتنتقل العدوى بين البشر في الغالب عن طريق أشخاص قضوا فترات طويلة في كهوف ومناجم تسكنها الخفافيش.

أعراض فيروس ماربورغ

وتقول منظمة الصحة العالمية: "توصف ملامح المرضى في هذه المرحلة بملامح مرسومة أشبه بالأشباح، بعيون غائرة، ووجوه خالية من التعبير مع خمول شديد"، ويعاني الكثير من المصابين من نزيف في مختلف أجزاء الجسم، ويموتون بعد ثمانية إلى تسعة أيام من إصابتهم بالمرض لأول مرة، بسبب النزيف الحاد والصدمة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يقتل نصف المصابين، في المتوسط، بيد أن السلالات الأشد ضررا تقتل ما يصل إلى 88 في المائة من المصابين.

ومن الأعراض: " حمى ،صداع حاد، آلام في العضلات" وغالبا ما يتبع ذلك، بعد ثلاثة أيام، حدوث: إسهال مائي وآلام في المعدة وغثيان وقيء".

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فيروس ماربورغ PDF

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، فرانسيس كاسولو، عن تفاصيل إعلان المنظمة تفشي فيروس "ماربورغ" في البلد الإفريقي، وطبيعة الوضع والحالة الصحية للمصابين والمخالطين لهم.

وأثار إعلان منظمة الصحة تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا يوم الاثنين، مخاوف صحية كبرى في إفريقيا، بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس غربي القارة.

وفي حديث خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال كاسولو، إنه "تم تأكيد حالة تفشي فيروس ماربورغ في غانا بالمنطقة النائية من منطقة أشانتي".

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالتي إصابة بالفيروس في غانا، ولسوء الحظ توفي كلاهما، ولدينا في الوقت الراهن أكثر من 93 حالة نتابعها".

وأوضح ممثل الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن فيروس "ماربورغ" لأول مرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، تفشى في عدد من البلدان، معظمها في حوض الكونغو بوسط إفريقيا وخاصة بالكونغو الديمقراطية.

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وتابع قائلا: "امتد الأمر إلى مناطق في أوغندا، وفي الآونة الأخيرة بأنغولا، حيث شهدنا أكثر من 200 حالة وفاة، وغينيا، وحاليا في غانا".

وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.

وأشار كاسولو إلى أن الفيروس ينتمي إلى نفس عائلة "إيبولا" وله خصائص متشابهة من حيث انتقاله، أي أنه ينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو من خلال ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

طرق انتقال فيروس ماربورغ

وتنتشر عدوى ماربورغ وإيبولا من خلال التعامل مع الحيوانات المصابة الحية أو الميتة أو عن طريق ملامسة جلد أو سوائل جسم شخصٍ مصابٍ بالعدوى ظهرت عليه الأعراض أو توفِّي. تبدأ الأَعرَاض بالحُمَّى والأوجاعٍ في العضلات والجسم والصُّدَاع والسعال والتهاب الحلق، يليها القيء والإسهال وكذلك النزف من الفم أو الأنف أو الأعضاء الداخلية.

🚨منظمة الصحة العالمية: #فيروس_ماربورغ يقتل المصاب خلال 3 أيام.. وقلقون من انتشاره عالمياً. pic.twitter.com/4KrnTCxsD2 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 18, 2022

طرق الوقاية من فيروس ماربورغ

وفي مقالنا ما هو سبب انتشار فيروس ماربورغ- أعراض فيروس ماربورغ، سنوضح لكم الطرق المتاحة والممكنة للوقاية من فيروس ماربورغ، ويعدُّ العزل الكامل ضروريًا للوقاية من انتشار العدوى، ويمكن أن يفيد عزل المرضى، الذين يعانون من أعراض يُحتَملُ أن تكون ناجمة عن العدوى بفيروس إيبولا أو فيروس ماربورغ، في المرافق التي يقتصر استعمالها لهذا الغرض؛حيث يمكن لهذه المرافق التعامل بأمانٍ مع سوائل الجسم المصابة بالعدوى.ينبغي تطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتِّصال مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى.

إجراءات النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم يدين كحولي وتجنب التعرُّض لسوائل جسم أو دم الأشخاصٍ الآخرين

عدم التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تكون قد لامست دم أو سوائل جسم مريضٍ مُصابٍ بالعدوى (مثل الملابس والمفارش والإبر والمُعدَّات الطبية)

عدم المشاركة في طقوس الجنازة أو الدفن، والتي تتطلب التعامل مع جثة مريض توفِّيَ بسبب الإيبولا

تجنُّب ملامسة الخفافيش والرئيسيَّات (مثل السعادين والقرود) وعدم تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة بشكل كافٍ والمحضَّرة من هذه الحيوانات.

تجنُّب المرافق التي يُعالج مرضى الإيبولا فيها في غربي أفريقيا

بعد عودة الأشخاص، مراقبة صحتهم لمدة 21 يومًا، وطلب الرعاية الطبية فورَ ظهور أعراضٍ تشير إلى حدوث عدوى بفيروس إيبولا

ما هو مرض ماربورغ

وعن خطورة الفيروس، قال كاسولو: "في الواقع، الفيروس شديد العدوى وخطير، وتشير تقديراتنا الحالية إلى أن ما بين 24 و80 في المئة من المصابين يموتون بهذا الفيروس، وينتشر بسرعة عبر الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين".

وتشمل أعراض "ماربورغ" ارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما في العضلات، وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد لماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة يمكن أن تحسّن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

وعادة، يبدأ ظهور مؤشرات وأعراض فيروس "ماربورغ" فجأة خلال 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض المبكرة، الحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات.

اسباب فيروس ماربورغ

وفي مقالنا ما هو سبب انتشار فيروس ماربورغ- أعراض فيروس ماربورغ سنرفق لكم مقطع فيديو سيوضح لكم ما تريدون معرفته عن فيروس ماربورغ: