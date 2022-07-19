صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، يبحث الكثير من المتابعين اليوم عن أسعار النفط في ظل الطلب الشديد على النفط وانخفاض أسعار الدولار العالمية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من قبل المتابعين والمستثمرين، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان: صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يبحث المتابعين عن الموضوع باستمرار ودون انقطاع لأهميته الكبيرة خاصة للتجار وغيرهم، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من 5 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات.

صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية

خام برنت

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر /أيلول 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل، حيث ارتفع الخام 5.1 بالمئة أمس الإثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل /نيسان.

خام غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل، وقفز الخام 5.1 بالمئة أمس الإثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو أيار.

ويُشار إلى أنه ينقضي أجل عقد أغسطس /آب لخام غرب تكساس الوسيط غدا الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر /أيلول الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا.

اضطراب أسعار النفط

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأمريكي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

أسباب الارتفاع

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء، بحيث ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

وحومت العملة الأمريكية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.