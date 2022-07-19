"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (20 يوليو)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (20 يوليو).

وقالت الوزارة في بيان لها " إن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من كشف المسافرين رقم (2022/28)، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مينبة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

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