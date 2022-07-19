مرفق رابط الفحص والتسجيل: وزارة العمل تحدد موعد الدفعة الجديدة من تصاريح العمل 2022، لا يزال رابط فحص وتسجيل تصاريح العمل في "إسرائيل"، يسيطر على عمليات البحث عبر محرك البحث قوقل، و يبحث العشرات من سكان مدينة غزة في هذه اللحظات عن رابط التسجيل للحصول عى تصريح عمل في الداخل المحتل، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المتواصلة من قبل المواطنين في قطاع غزة، عبر محركات البحث ومحرك قوقل ، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن رابط تسجيل تصاريح العمل 2022 الذي أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة عنه، في ظل الأوضاع الأقتصادية الصعبة جداً التي يمر بها القطاع ؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ العام 2007، والذي أثرت تبعياته على كافة قطاعات الحياة بما فيها طبقة العمال التي أصبحت بلا عمل منذ قرابة الـ10 سنوات وأكثر فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة بنسبة الـ80%.

رابط تسجيل وفحص تصاريح العمل 2022

وقال ايهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء " إن ملف تصاريح العمل لا يمضي حتى الان بالطريقة الصحيحة".

وأضاف الغصين في تصريحات صحفية :" أن التصاريح سارية المفعول عددها 9000 تحت مسمى احتياجات اقتصادية" لافتا إلى أن ما تم ترشيحه من قبل وزارة العمل منذ شهر مارس وحتى اليوم 15.700 اسم

وأوضح أن من حصل منهم على تصريح 2300 شخص فقط، اما العدد المتبقي توزع ما بين رفض امني وانتظار

وأشار الغصين إلى أن الوزارة تتواصل مع الشؤون المدنية لكي يكون هناك حلول لمشاكل الرفض الأمني، مبيناً أن الوزارة تدرس عدم ترشيح اسماء جديدة حتى يتم معالجة الاسماء المرسلة سابقا.

وتوقع أن يزيد عدد العمال في الداخل الى 20 الف اسم حتى نهاية هذا العام.

رابط تسجيل تصاريح العمل

ويهتم أهالي قطاع غزة بالبحث والتسجيل لتصاريح العمل شهر يوليو 2022، خاصة بعد إعلان وزارة العمل في قطاع غزة، عن إعادة فتح باب التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل، والتي وافق الجانب الإسرائيلي علي العديد منها ، ويأمل كل عمال قطاع غزة بالحصول على تصاريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يمر بها أهالي القطاع.





الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل

واشترطت وزارة العمل عدة شروط للحصول على تصريح عمل، وبات أهالي القطاع يبحثون عن، شروط الحصول على تصريح عمل غزة، أبرزها أن يكون متزوجا، وأن يكون تجاوز الـ 26 عاماً، ولم يصل إلى 60 عاماً، أن يملك سجلا تجاريا رسميا، وليس عليه أي منع قضائي، هذه الشروط وضعتها الجهات المختصة من أجل الحصول على تصريح عمل، لأنهم يعلمون جيداً أن العمال في قطاع غزة يبحثون بالآلاف عن، رابط تصاريح العمل غزة.

وزارة العمل غزة رابط التسجيل

ومع إعلان الوزارة في غزة على فتح التسجيل مرة أخرى، ذادت عمليات البحث من قبل سكان المدينة المحاصرة منذ العام 2007م، لذلك وحرصا من فريق العمل في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم رابط التسجيل للتصاريح العمل في الداخل المحتل 2022، من خلال الوصول لرابط التالي : اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

رابط التسجيل للتصاريح

وقررت وزارة العمل في غزة، يوم الأحد، إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل؛ "استجابة لطلب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووقوفًا إلى جانب أبناء شعبنا".



وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن إعادة فتح التسجيل سيكون بشكل استثنائي ابتداء من اليوم الأحد 3/7/2022، الساعة الثانية مساءً، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 5/7/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وأكدت أن "هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى".

فحص تصاريح عمل 2022

رفضا لـ "المنع الأمني".. فلسطينيون يتظاهرون ضدّ قرار سلطات الاحتلال إلغاء آلاف تصاريح العمل داخل الخط الأخضر#العربي_اليوم #فلسطين

تقرير: عبد الله مقداد pic.twitter.com/aqnegsAXtV — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 17, 2022

تصاريح عمل في إسرائيل 2022

والآلاف من العمال يبحثون عن، رابط التسجيل للتصاريح في وزارة العمل، حتى يتمكون من الخروج من أزمة الفقر التي تلاحقهم من عقد ونصف من الزمن، فهي أسوأ أزمة اقتصادية تمر على البلاد منذ عشرات السنوات، الأمر الذي دفع أكثر من ربع مليون عامل من قطاع غزة للتسجيل للعمل عبر رابط وزارة العمل، للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما بعد الإعلان عن زيادة عدد التصاريح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، فهم يرونها فرصة مناسبة لمغادرة مربع الفقر الذي يعانون منه.

رابط فحص وزارة العمل

استمرارا لجهود وزارة العمل الهادفة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفا إلى جانب العمال، وبعد تواصل الوزارة مع الجهات المعنية، تُعلن وزارة العمل فتح باب التسجيل أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وفقا للشروط الآتية:

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “كورونا”، وغير مصاب في الفترة الحالية.

ملاحظة/ ستقوم وزارة العمل بنشر رابط التسجيل إلكترونيا غدا الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، وللوصول لرابط التسجيل اضغط هنـــــــــــــــــــــــا