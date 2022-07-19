الأسير طارق عاصي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأنه دخل الأسير طارق عاصي (40 عاماً) من نابلس، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي، أن الأسير عاصي مُعتقل منذ عام 2005، وبعد اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا استمر لمدة شهرين، وأصدر الاحتلال بحقّه حُكمًا بالسّجن الفعلي لمدة (20) عامًا، بعد مرور عام ونصف على اعتقاله، علماً أنه قضى قبل اعتقاله عام 2005، عام في سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن الأسير طارق من الأسرى المرضى، وهو يجري الفحوص الطبية الآن بشكل يومي، ففي عام 2010 ثبتت إصابته بورم في القولون حيث تم استئصاله، وهو ما يزال بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، كما ويعاني من خلع في كتفه نتج جرّاء اعتداء تعرض له في سجن "جلبوع" عام 2014، وهو بحاجة إيضاً إلى عملية جراحية، تماطل إدارة سجون الاحتلال بإجرائها.

جدير ذكره أن غالبية أفراد عائلته تعرضوا للاعتقال، وخلال سنوات أسره فقدَ شقيقه أسامة وحرمه الاحتلال من وداعه.