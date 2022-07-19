بالصور الجهاد بغزة تنظم جولة تفقدية لمخيمات عزم الصادقين لتحفيظ القرآن الكريم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:22 م
19 يوليو 2022
تحفيظ القرآن الكريم
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نظمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي_إقليم غزة صباح اليوم, جولة تفقدية لمخيمات عزم الصادقين لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد الإقليم.

وخلال حديثه في المخيمات، دعا الأستاذ يوسف دلول " أبو مصعب " مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة, إلى ضرورة الاهتمام بتمكين القرآن من قلوب وعقول الأبناء والاهتمام بالجانب التربوي للتعجيل بإنشاء جيل يأخذ على مسئوليته تحرير فلسطين.

من جهته، استعرض مسؤول لجنة أنشطة المساجد في إقليم غزة  الأستاذ أحمد الراعي  فضل القرآن الكريم في تنشئة الأجيال المسلمة وإعدادهم للتحرير, معرباً عن شكره لجميع المشاركين في المخيمات من طلبة ومحفظين ومساعدين.

بدوره، أوضح مسؤول اللجنة الدعوية في إقليم غزة الأستاذ رائد الوادية أن هذه المخيمات تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به حركة الجهاد الاسلامي  لتخريج حفظة القرآن الكريم, والعمل على أن يصبح في كل بيت من بيوت المسلمين حافظ لكتاب الله.

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