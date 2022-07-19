قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال عام 2021/2022.

وبدورها، أكدت خبيرة اقتصادية بالمركز، أن ذلك جاء نتيجة "التطورات الكبيرة" التي شهدها هذا الممر الملاحي المصري العالمي.