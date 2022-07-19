قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال عام 2021/2022.
وبدورها، أكدت خبيرة اقتصادية بالمركز، أن ذلك جاء نتيجة "التطورات الكبيرة" التي شهدها هذا الممر الملاحي المصري العالمي.
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، فقد "شهدت ايرادات قناة السويس، ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمئة، لتسجل حوالي 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021".
وقال التقرير :"أن "عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 شهد ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ19 ألف سفينة في 2020/2021".
ويُشار إلى أنه شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة، لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022، وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021".
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، غادة زكي، إن "ما حققته قناة السويس جاء بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام من الدولة بأعمال التوسعة والتطوير"
وأشارت إلى أن "أحد أبرز أعمال التطوير، كان افتتاح قناة السويس الجديدة، مما ساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن العابرة بالقناة".