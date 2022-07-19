رئيس قسم الأوبئة لـ"مراسلنا": الوفاة الثانية بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الجديدة في غزة

أعلن رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بوزارة الصحة بغزة، هيثم عمران، اليوم الثلاثاء 19/7/2022، عن تسجيل حالة الوفاة الثانية منذ بدء الموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا المستجد في القطاع.

وأكد عمران، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هاتين الحالتين الوفيتين من كورونا هما من أصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي، أن الحالة الأولى تم تسجيلها قبل يومين والثانية ليلة أمس.

وبخصوص إصابات اليوم، أوضح عمران، أن وزارة الصحة رصدت اليوم 850 حالة جديدة مصابة بالفيروس، مشيرًا إلى وجود ستة حالات مصابة ما بين حرجة وخطيرة.

من جهته، قال د. فتحي أبو وردة، مستشار وزير الصحة في المحافظات الجنوبية ، أمس: إن "الحالة الوبائية في قطاع غزة في ازدياد يوماً بعد يوم ، مشيراً إلى أنه قد تم تسجيل 1500 حالة نشطة الأسبوع الماضي وهو عدد كبير .

وبين د. أبو وردة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الحالات التي تصل المشافي لا تستدعي الدخول للمبيت ، وحتى الحالات التي يتم إدخالها لا يوجد بينها حالات صعبة ، مبيناً أن الأطباء على أهبة الاستعداد وعلى مدار 24 ساعة في غرف الفرز الموجودة في كافة مشافي القطاع .

وشدد أبو وردة على ضرورة العودة لأخذ اللقاحات وخاصة مما لم يأخذوه ، موضحاً أن نسبة الذين تلقوا اللقاح في قطاع غزة بلغ فقط 33% ، مطالباً المواطنين بالعودة لكافة الاجراءات الوقائية .

وكانت وزارة الصحة، قالت: "إن قطاع غزة يشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد دخوله الموجة الخامسة منذ عدة أيام".