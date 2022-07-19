الاحتلال يصعّد عمليات الهدم والاستيلاء بالضفة والقدس

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من عمليات الهدم والاستيلاء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وهدمت قوات الاحتلال مسكن المواطن زيدان جبريل النواجعه، وخيمتين تعود ملكيتهما للمواطنين ممدوح أبو طبيخ، ومحمود الصاوي ادعيس، واستولت عليهما، في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، وهدمت سورًا ومنشآت تقدر قيمتها بمليون شيقل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الأهالي خلال هدم المنشآت في البلدة، وأغلقت الطريق بين بلدتي الزعيم وعناتا لأكثر من ساعة كاملة أثناء عملية الهدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، وشرعت بتصوير مساكن المواطنين في الجهة الشرقية من القرية.

واستولت قوات الاحتلال على صهريج مياه تعود ملكيته لرافع أبو عامر، أثناء نقله لمياه ري المواشي في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

وهدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء يعود للمواطن علي كرشان، قرب مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وتبلغ مساحة المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال 120 مترا، بحجة البناء دون الحصول على ترخيص.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (27) منزلاً، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، إلى جانب تدمير (83) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.