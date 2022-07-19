حصاد اليوم الثاني عشر لمعركة البنيان المرصوص

سطّرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بكافة تشكيلاتها العسكرية خلال معركة "البنيان المرصوص" عام 2014م أروع الملاحم والبطولات، فكان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد كان للوحدة الصاروخية دور كبير حيث أقضت مضاجع المحتل وأربكت جميع حساباته وحولت حياة المستوطنين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض، كما استطاع مجاهدي سرايا القدس أن يفاجئوا قادة الاحتلال وجنوده في أحلامهم، وتصدوا للعدوان البري بكل ما أوتوا من قوة، ولا زال الجنود الصهاينة يتحدثون عن شجاعة وشراسة المقاومة الفلسطينية في المعارك الضارية على حدود قطاع غزة.

وخلال اليوم الثاني عشر من المعركة 19/7/2014 ومع انطلاق الحرب البرية على غزة.. سرايا القدس تؤكد أن العدو الصهيوني في ورطة معقدة وهو بحاجة لمن يساعده للخروج من هذا المأزق وسيفشل برياً كما فشل جوياً.

اليوم الثاني عشر للمعركة

سرايا القدس تقصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها «تل أبيب» وأسدود وبئر السبع وعسقلان وغفولوت بـ 141 صاروخاً وقذيفة خلال هذا اليوم.

سرايا القدس تستهدف قوة صهيونية خاصة بقذيفة R.P.G في شارع دمرة ببيت حانون وإصابة القوة المستهدفة إصابة مباشرة.

مع بدء الحرب البرية.. سرايا القدس: العدو الصهيوني في ورطة معقدة وهو بحاجة لمن يساعده للخروج من هذا المأزق وسيفشل برياً كما فشل جوياً.